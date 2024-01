Premier League: il Manchester City vince in volata contro il Newcastle

Il Manchester City batte per 3-2 il Newcastle nella partita valida per la Premier League. La squadra ospite sblocca la partita al 25′, grazie alla rete di Bernardo Silva. Il Newcastle non si lascia però sopraffare dall’attacco avversario e dopo qualche minuto, trova il pareggio. A portare il risultato sull’1-1 è Isak al 35′ e poi, dopo appena due minuti, lo stadio esplode al gol del vantaggio di Gordon, che al 37′ segna il 2-1. Il primo tempo termina senza reti aggiuntive, con le squadre che vanno a riposo sul vantaggio del Newcastle. La prima parte del secondo parziale di gioco è fatto di grande intensità, ma non si scorgono gol. Nell’ultima frazione di gioco, ecco che il Manchester City trova il pareggio. A segnare è De Bruyne, al 74′ lancia la palla tra i pali per il 2-2. Quando la gara è ormai agli sgoccioli e sono già stati decretati i minuti di recupero da scontare, la squadra in trasferta trova il vantaggio. Al minuto 91 è Bobb a conquistare la rete della vittoria, e il City lascia lo stadio vittorioso e si porta al secondo posto in classifica.