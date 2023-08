Premier League 2023/2024: l’Arsenal travolge il Nottingham Forest, ma il risultato è solo 2-1

Si apre con una vittoria non comodissima la Premier League dell’Arsenal di Mikel Arteta che, nel match d’esordio contro il Nottingham Forest, si impone col risultato di 2-1. L’equilibrio tiene poco meno di mezz’ora, con i Gunners che si rendono protagonisti di un uno-due micidiale. Prima con Nketiah, servito da Martinelli, e poi con un gran gol di Saka, servito da Saliba. Ritorna nel finale il Nottingham, con la rete di Awoniyi, ma è troppo tardi. Si impone l’Arsenal per 2-1, che risponde quindi così al Manchester City, vittorioso ieri contro il Burnley per 3-0. Da segnalare in ultimo, l’infortunio subito dal nuovo arrivato Timber, costretto al cambio e sostituito dall’ex Bologna Tomiyasu.