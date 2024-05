Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 2 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di giovedì 2 maggio. Proseguono le battaglie sui campi del Foro Italico verso la conquista delle wild card per il prossimo torneo di Roma. Dopo una giornata funestata dalla pioggia, con un solo incontro finito di secondo turno, tutti di nuovo in campo per le altre relative partite sia per quel che concerne i due tabelloni di singolare che per quelli di doppio. Ecco l’elenco completo di tutte le partite in programma, campo per campo.

PROGRAMMA GIOVEDI 2 MAGGIO

PIETRANGELI

Ore 10:00 – Spiteri-Fornasieri

A seguire – Picchione-Carboni

A seguire – Zantedeschi/Abbagnato – Grymalska/Dell’Edera

A seguire – Ruggeri/Bortolotti – Giunta/Tammaro

CAMPO 1

Ore 10:00 – Viviani-Di Sarra

A seguire – Oradini-Massara (6-3 0-1)

A seguire – Basiletti/Maduzzi – Urgesi/Paganetti

A seguire – Bonadio/Gramaticopolo – Noce/Virgili

CAMPO 2

Ore 10:00 – Urgesi-Zantedeschi (2-4)

A seguire – Andaloro-Guerrieri

A seguire – Ghirardato/Zmau-Alvisi/Ruggeri

A seguire – Mazza/Picchione-Rottoli/Piraino

CAMPO 3

Ore 10:00 – Serban-Alvisi (3-6 1-4)

A seguire – Baldoni-Juarez

CAMPO 4

Ore 10:00 – Chiesa-Paganetti (7-5)

A seguire – Giunta-Brancaccio

A seguire – Traversi/Pinto-Rocchetti/Piangerelli

CAMPO 6

Ore 10:00 – Ricci-Milanese

A seguire – Mazza-Giacomini (3-6 0-1)

CAMPO 12

Ore 10:00 – Valente-Cherubini

A seguire – Zanada-Piraino (4-3)

CAMPO 13

Ore 11:00 – Calvano-Bonadio (4-6 2-2)

PIAZZA DEL POPOLO

Ore 15:00 – Speziali/Bosio-Bilardo/Ricca