Portogallo: dopo le proteste di Porto-Arouca, adesso il Var sarà ascoltato in tv

La Federcalcio del Portogallo, la Fpf, ha fatto sapere che le comunicazioni tra arbitro e arbitri della Var saranno trasmesse al pubblico in un programma televisivo mensile. La decisione è arrivata a seguito di un comunicato congiunto con il canale tv SportTV, ed è stata presa dopo l’incerdibile vicenda di domenica scorsa, quando nella partita Porto-Arouca un calcio di rigore a favore del Porto è stato annullato al 90′ dopo che l’arbitro, senza poter vedere il Var perché il monitor aveva la batteria scarica, ne aveva discusso con i colleghi al cellulare. La gara era poi proseguita con ben 22 minuti di recupero, nei quali il Porto è riuscito a segnare il gol del pareggio, ma in sospetto fuorigioco.

La prima puntata andrà in onda giovedì prossimo e includerà gli audio della partita della supercoppa nazionale, giocata in agosto tra le storiche rivali Benfica e Porto e vinta dalla squadra di Lisbona. In quel match, sia il tecnico che il capitano del Porto, Sergio Conceicao e Pepe, erano stati espulsi per proteste. Per la Fpf questo è un esperimento di trasparenza che continuerà se il suo impatto sull’opinione pubblica si dovesse rivelare benefico per la considerazione pubblica del lavoro arbitrale.