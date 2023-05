Playout Serie C 2022/23: il San Donato Tavernelle retrocede in Serie D, l’Alessandria si salva

L’Alessandria pareggia nella gara di ritorno contro il San Donato Tavernelle, in una gara che termina 1-1 al Moccagatta. Nonstante questo però, è proprio la squadra piemontesi a salvarsi dalla retrocessione, i toscani invece salutano la Lega Pro per un triste ritorno tra i dilettanti.

Prestazione equilibrata da parte delle due formazioni che, nonostante una gara aperta sin dall’inizio, non riescono praticamente mai a trovare concretezza nel gioco. La gara si sblocca proprio in chiusura di primo tempo, con Sepe che trova la rete del vantaggio al minuto 44′, al suo primo gol stagionale. Una rete non basta però agli ospiti per salvarsi, che quindi continuano a spingersi in avanti. Nel finale poi però, ne approfitta l’Alessandria, colpendo a 5′ dal termine con Speranza. La gara si chiude in pareggio, ma per via della vittoria dell’andata, a salvarsi è l’Alessandria: San Donato Tavernelle in Serie D.