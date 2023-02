Pista Lunga, grande Italia nelle Mass Start: Giovannini secondo e Peveri terza nelle classifiche di specialità

Nella giornata finale della sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga, l’Italia festeggia due splendidi podi nella classifica di specialità delle Mass Start. In Polonia, sul ghiaccio della Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki, Andrea Giovannini è riuscito a concludere al secondo posto nel ranking stagionale mentre Laura Peveri ha terminato in terza posizione.

Il classe 1993 si è arreso solamente all’olandese Hoolwerf e al coreano Chung, centrando la top 3 per la seconda volta nel giro di sette giorni e riuscendo a blindare il secondo posto nella generale. Meglio di lui solo il belga Swings, ma Giovannini può comunque festeggiare un bis tutt’altro che scontato dopo la seconda piazza della scorsa stagione. 13° posto finale invece per Daniele Di Stefano, undicesimo quest’oggi in Polonia.

Tra le donne, invece, Peveri è riuscita a chiudere sul podio grazie alla quarta posizione nella Mass Start odierna. Giù dal podio per soli 10 centesimi, la classe 2001 è stata preceduta dalla nipponica Horikawa (vincitrice) e dalle canadesi Maltais e Blondin. La stessa Blondin ha vinto la classifica generale, davanti all’olandese Groenewoud.

Negli altri impegni di giornata, infine, nono posto per David Bosa sui 1000 metri di Division A e prima top ten della classifica di specialità in carriera per l’azzurro. Sulla stessa distanza, ma in Division B, Alessio Trentini ha invece chiuso in undicesima posizione. Nel complesso, può sorridere eccome la spedizione tricolore guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi.