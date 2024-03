Pesi, Mondiali: nuovo inno della Federazione, lo ha scritto il presidente Urso

Il presidente della federpesistica italiana Antonio Urso, che ha una grande passione per la musica, ha scritto un nuovo inno per festeggiare lo sport. Sarà utilizzato per rappresentare la Federazione in ogni momento ufficiale, con Urso che ha spiegato: “Un inno dovrebbe riflettere un’identità, il che è normale nel caso dell’inno nazionale di un Paese, ma ciò dovrebbe avvenire anche con tutti i tipi di organizzazioni, in particolare nel mondo dello sport. Volevo qualcosa di gioioso, che potesse rappresentare i momenti felici nel nostro amato sport, la soddisfazione di una buona prestazione, l’importanza di stare insieme, di competere in uno spirito di fair-play, di godersi ogni singolo momento quando solleviamo il bilanciere. Ho cercato di ‘condensare’ tutto ciò in una melodia di 1 minuto e 30 che potesse risuonare piacevole per tutti coloro che ascoltavano l’inno dell’IWF”.