Pentathlon moderno, World Cup 2023: tre azzurri si fermano in semifinale al Cairo

Non ci saranno italiani presenti in finale al Cairo (Egitto), sede della prima tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno. Tutti e tre gli azzurri impegnati in semifinale sono infatti usciti di scena. Nella semifinale A, Giorgio Malan è stato il primo tra gli esclusi con 1168 punti, a 8 punti dal leader Emiliano Hernandez. Out anche Federico Alessandro, che al debutto in World Cup non è andato oltre la 18^ posizione con 1103. Nella semifinale B, invece, vinta da Martin Vlach a 1176, Matteo Cicinelli ha concluso al 14° posto con 1132 punti. La speranza è che le cose possano andare meglio nella finale femminile, in cui Alice Sotero ed Elena Micheli andranno a caccia di un piazzamento importante.