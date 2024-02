Pentathlon, campionato italiano: Cicinelli e Sotero ottengono la vittoria

Matteo Cicinelli e Alice Sotero trionfano nel campionato italiano di pentathlon. Nel maschile, Cicinelli colleziona 1518 punti, mettendosi davanti a Parisi, secondo con 1507 punti. Completa il podio il brasiliano De Moraes Fagundes con 1496 punti. Nella gara femminile invece è Sotero ad avere la meglio con 1411 punti, davanti a Rinaudo con 1383 e Tognetti con 1379 punti. Le parole di Cicinelli: “Io sono un perfezionista, e questa non è stata una gara perfetta. Soprattutto con l’equitazione ho perso qualcosina, sono stato dentro nelle altre prove e sono riuscito a mettere insieme una gara bellissima ma non perfetta. Ringrazio il Centro Sportivo Carabinieri perché ci siamo messi in evidenza oggi, avevamo uno stadio alle spalle, quindi ringrazio tutto lo staff dei Carabinieri. Stiamo lavorando per la World Cup visto che c’è ancora una carta olimpica a disposizione: l’obiettivo è Parigi 2024“. Anche Sotero commenta la prestazione: “Ci sono i presupposti giusti per una buona stagione, adesso ci sarà un mese importante per preparare la prima prova di Coppa del Mondo, ma so bene su cosa lavorare e cerchiamo di arrivare pronti alla prima tappa in programma a Il Cairo“.