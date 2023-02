Pattinaggio, Roman Kostomarov in coma farmacologico

Non migliora il quadro clinico dell’ex pattinatore russo Roman Kostomrov, da un mese e mezzo nel reparto rianimazione dell’ospedale di Kommunarka nei pressi di Mosca. L’oro olimpico di Torino 2006 è in coma farmalogico, a causa una sepsi gli sono stati amputati gran parte dei piedi e alcune dita delle mani. Inoltre è stato poi colpito da due ictus che hanno sviluppato un ematoma e, stando ai media russi, anche da meningite e sono emersi gravi problemi alla vista. Come dichiarato dalla dottoressa ed immunologa russa Irina Yartseva al sito News.ru, “l’amputazione e’ stata l’inizio della fine” aggiungendo che Kostomarov “ha avuto un completo fallimento di tutti i sistemi ed il corpo sta lentamente morendo”.