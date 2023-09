Pattinaggio di figura: Beccari e Guarise d’argento a Oberstdorf

In occasione del Nebelhorn Trophy, sul ghiaccio di Oberstdorf, Germania, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise conquistano il secondo gradino del podio. La coppia tricolore colleziona così il primo podio in carriera in una tappa delle ISU Challenger Series. Dopo la prima piazza nel corto, il duo azzurro ha collezionato 125.35 punti nel programma libero, finendo sul podio con 191.71 punti, alle spalle solo deli tedeschi Hase-Volodin con 194.96 punti. Altre due le coppie italiane nella top ten: Anna Valesi e Manuel Piazza si sono classificati noni con 150.12 punti, mentre Irma Caldara e Riccardo Maglio sono arrivati decimi con 139.15 punti.