Pattinaggio, CdM pista lunga: azzurri impegnati in Polonia, otto gli atleti convocati

Il circuito di Coppa del Mondo di pista lunga fa tappa in Polonia, a Tomaszow Mazowiecki, dopo una pausa di oltre un mese e mezzo. Protagonista del quinto appuntamento stagionale anche la Nazionale italiana, guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi, che proverà a fare bene.

“Dovremo essere bravi a gestire l’approccio alla competizione. Non so i nostri avversari, ma noi ci siamo allenati bene e i segnali dai ragazzi sono incoraggianti. Mi aspetto un gruppo motivato che provi a confermarsi sui livelli degli ultimi mesi. Il ghiaccio polacco non sarà rapido, perciò sarà importante adattarsi al più presto” ha dichiarato Marchetto.

Di seguito l’elenco dei convocati: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).