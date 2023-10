Pattinaggio artistico, Skate America 2023: record stagionale e quinto posto provvisorio per Caldara/Maglio

Inizia questo fine settimana ad Allen, vicino a Dallas, il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico su ghiaccio, il primo appuntamento di massimo livello della stagione 2023/24 che vivrà il suo culmine a fine marzo con i Campionati Mondiali di Montreal. La prima tappa delle sei che qualificheranno i migliori sei rappresentanti per specialità alle Finali in programma a Pechino dal 7 al 10 dicembre prossimi è il tradizionale appuntamento di Skate America, che quest’anno si disputa al Credit Union of Texas Event Center, nella periferia nord di Dallas.

Per il secondo anno consecutivo il Grand Prix prende il via senza la partecipazione degli atleti russi a causa delle sanzioni imposte dal CIO dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, e senza la tradizionale tappa russa che anche quest’anno verrà sostituita dall’appuntamento di Espoo in Finlandia.

Subito impegnati nella giornata di venerdì gli unici rappresentanti italiani in gara in Texas, ovvero la coppia di artistico composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio, alla seconda esperienza nel Grand Prix dopo i due piazzamenti dello scorso anno (quarto posto in Giappone al NHK Trophy di Sapporo e quinto posto al MK John Wilson Trophy di Sheffield). Dopo la paura causata da un incidente avvenuto durante il riscaldamento nel quale Irma Caldara è venuta in contatto con lo statunitense Maximiliano Fernandez cadendo dopo l’esecuzione di un doppio axel, la coppia italiana è riuscita a compiere il proprio esercizio senza penalità ottenendo anche il loro record stagionale, ma il punteggio di 52,22 non è riuscito a spingerli più in alto di un quinto posto provvisorio.

In testa alla classifica dopo il programma corto ci sono i tedeschi Annika Hocke/Robert Kunkel, medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei dietro a due coppie italiane, che nonostante un errore molto evidente sul triplo salchow in parallelo (e la conseguente caduta di Annika) sono riusciti a rimanere davanti ai canadesi Pereira/Michaud per soli 37 centesimi. Terzo posto per gli americani Liu/Nagy, anche loro imprecisi nell’esecuzione del triplo salchow in parallelo, ma autori del miglior sollevamento della serata che li mantiene a poco più di due punti dalla vetta della classifica.

Nel singolo maschile c’era grande attesa per il 18enne Ilia Malinin, che nel 2022 vinse Skate America eseguendo il suo famoso quadruplo axel. E il ragazzo della Virginia non ha tradito il pubblico del Texas ottenendo il comando provvisorio della graduatoria con quasi sette punti di vantaggio sul secondo classificato Kevin Aymoz, il pattinatore francese allenato dall’italiana Silvia Fontana. Malinin ha mostrato i progressi fatti durante l’estate nelle componenti del programma nelle quali ha conseguito il secondo punteggio più alto della giornata, dietro solamente proprio ad Aymoz. Terza posizione per il giapponese Shun Sato, protagonista di una solida prova nella quale però ha pagato forse eccessivamente uno “step-out” sul quadruplo flip, ma che rimane comunque a meno di sei punti dalla seconda posizione.

Giornata piena quella di sabato allo Humana Skate America di Allen: a partire dalle ore 14 locali (le 21 in Italia) si inizierà con la danza ritmica che vedrà impegnati i favoriti di casa, ovvero i campioni del mondo in carica Chock/Bates. Di seguito, alle 15.40 locali (le 22.40 in Italia) ci sarà la conclusione della gara delle coppie di artistico con l’esercizio libero dei sette partecipanti gia visti in pista venerdì.

Più tardi, nella notte italiana, alle 18.15 locali (le 01.15 in Italia) ci sarà lo short program del singolo donne, per poi chiudere alle 20.05 locali (le 03.05 in Italia) con il libero maschile.

I risultati completi:

Singolo maschile – programma corto

1 Ilia MALININ USA 104,06 2 Kevin AYMOZ FRA 97,34 3 Shun SATO JPN 91,61 4 Nozomu YOSHIOKA JPN 87,44 5 Nika EGADZE GEO 85,76 6 Deniss VASILJEVS LAT 75,84 7 Stephen GOGOLEV CAN 74,73 8 Vladimir LITVINTSEV AZE 74,61 9 Tatsuya TSUBOI JPN 72,57 10 Maxim NAUMOV USA 70,73 11 Andrew TORGASHEV USA 68,71 12 Andreas NORDEBACK SWE 66,28

Coppie artistico – programma corto