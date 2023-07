Partita del Cuore, martedì a Faenza l’anteprima con una sfida di calcetto

Martedì 11 luglio alle ore 19 presso il Tennis Club di Faenza si terrà una partita di calcetto che farà da anteprima a ‘La Partita del Cuore’ in programma il 20 luglio a Rimini, per sensibilizzare per la raccolta fondi di Mediaset per la Romagna. Si sfideranno per l’incontro denominato ‘Insieme per Faenza’ a cura della Nazionale Cantanti e Mediaset, coordinata dal Mei insieme a Ridens , Tennis Club e Artistation, la squadra dei giovani influencer di Play2Give guidata da Zw Jackson contro la squadra Faenza, Tieni Botta!, dal titolo del grande evento di raccolta fondi realizzato al Teatro Masini, guidata dal cantante romagnolo Cricca, finalista di Amici, tra gli Angeli del Fango a Faenza, insieme ad altri artisti che stanno aderendo nazionali e del territorio.

Tra i giocatori della Play2Give, allenata da Michele Michelazzo, ci saranno, oltre a Zw Jackson che fara’ la diretta su Tik Tok , i giovanissimi JPata, Ragnar e Tommaso Cassissa, tutti YouTuber e Creator con oltre 6 milioni di follower, mentre per la squadra Faenza, Tieni Botta, allenata da Giordano Sangiorgi, scenderanno in campo, oltre a Cricca, Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano, della Rino Gaetano Band, il cantante Vasco dei Lennon Kelly, Mattia Lucatini e altri musicisti di Artistation, Giacomo Cascone, Emil Spada e Gloria Galassi di Faenza Rock, Matteo Cimatti di Flyweb Radio, Paolo Venerucci della Bottega Gatti, Angelo Bagnara per la Ridens e ai quali si aggiungeranno tanti altri calciatori. Arbitra il fisarmonicista faentino Alvio Focaccia e dara’ il calcio di inizio Moreno Il Biondo per la Nazionale Cantanti.