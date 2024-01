Parolo su Hernandez: “Miglior terzino del mondo? Potenzialmente, ma quest’anno…”

Marco Parolo, ospite di DAZN, ha parlato di Theo Hernandez durante il commento di Udinese-Milan: “Hernandez il miglior terzino al mondo? Potenzialmente lo è, ma il rendimento di quest’anno è un rendimento da migliore al mondo? Per me è il più forte terzino sinistro che c’è, però se mi parli di rendimento… Ma comunque per me è il giocatore più forte che c’è al Milan”.