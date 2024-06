Parma, Pecchia: “Curioso di vedere i nostri giovani all’opera in Serie A”

“Ho provato grande emozione e felicità per questa promozione in Serie A. Per me non c’è stato un momento unico in cui ho capito che saremmo stati promossi, ma un percorso cominciato dal primo giorno a Collecchio, con un clima di gruppo intriso di consapevolezza nei propri mezzi. Tutti hanno lavorato per questo obiettivo e devono sentire propria la vittoria del campionato”. Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto nel corso della prima giornata del Festival della Serie A di Parma.

Sulla prossima stagione: “C’è curiosità di vedere tutti i nostri giovani all’opera, confrontandoci con squadre attrezzate ed un campionato di livello superiore. Tutto questo vogliamo farlo nel nostro stile, non snaturandoci, per questo dobbiamo continuare a lavorare, al di là dell’idea di gioco. Dovremmo avere voglia di entrare in campo, di divertirci e di far divertire i nostri tifosi. Se vogliamo continuare a costruire una mentalità vincente e propositiva la struttura di base sarà quella di mettere in campo diversi giovani, con la consapevolezza di dover affrontare una stagione completamente diversa da quella appena terminata”.

“L’entusiasmo – ha proseguito – deve essere altissimo, non bisogna prescindere da questo e dai sentimenti che il calcio porta con sé. Il ritiro? Continueremo a Collecchio e aprendo qualche volta gli allenamenti ai nostri tifosi. Sarà fondamentale giocare tante amichevoli, valutando progressivamente il nostro livello e confrontandoci con squadre superiori a noi”.