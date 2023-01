Parla l’avvocato di Lucarelli Jr e Apolloni: “Non c’è stata alcuna violenza”

L’avvocato Leonardo Cammarata, difensore di Mattia Lucarelli e e Federico Apolloni, calciatori del Livorno agli arresti domiciliari da venerdì con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa. Ecco le sue parole: “Hanno dato la loro versione ribadendo la loro innocenza. Intercettazioni? Hanno parlato di clima goliardico della serata, sostenendo che la ragazza era consenziente, non c’è stata alcuna violenza”.

E ancora: “I ragazzi hanno dato la loro versione e il pm ha assicurato che farà accertamenti. I due ragazzi sono pentiti per le loro frasi volgari, ma hanno detto che quella sera il clima era goliardico e che la ragazza era sempre d’accordo: “con lei scherzavamo e per il fatto che non parlava italiano ci siamo lasciati andare” hanno spiegato. Comunque, hanno coscienza della gravità della vicenda che stanno affrontando con serietà. Ma affermano che non c’è stata alcuna violenza di gruppo”.