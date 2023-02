Parigi 2024, lo sciatore ucraino Kovbasnyuk: “No russi alle Olimpiadi, uccidono la mia gente”

Ivan Kovbasnyuk, sciatore ucraino al via della discesa maschile dei Mondiali di Courchevel/Meribel 2023, ha parlato all’Associated Press dell’ammissione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Nessun russo dovrebbe poter partecipare ai Giochi. Stanno uccidendo la mia gente“. Sulla stessa lunghezza d’onda dei suoi connazionali, tra cui Klitschko, Mahuchikh e Svitolina, lo sciatore Koybasnyuk, che ha criticato l’apertura del Comitato Olimpico alla presenza degli atleti della Russia. Lo stesso presidente del Cio, Thomas Bach, era presente in Francia in occasione dei Mondiali di sci.