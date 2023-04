Parigi 2024, il Cio sulle posizioni di Kiev: “Boicottaggio? Non spetta ai governi decidere”

Il Cio ha espresso le sue perplessità in merito alle posizioni di Kiev, che ha annunciato il boicottaggio degli eventi di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 in caso di partecipazione di atleti russi. “Una decisione simile, se attuata, non farebbe altro che danneggiare la comunità degli atleti ucraini – scrive il Cio, come riporta la Bbc – Tale boicottaggio non avrebbe alcun impatto sulla guerra che tutto il mondo vuole fermare e che il Cio ha condannato“. Infine, il Cio aggiunge: “La minaccia di boicottaggio solleva seri interrogativi sull’autonomia dello sport ucraino. Il Cio sostiene da sempre che non spetta ai governi decidere sulla partecipazione degli atleti. La decisione dell’Ucraina va contro la posizione di alcuni atleti e membri della comunità olimpica“.