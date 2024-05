Parigi 2024, canoa: a Szeged ultima finestra di qualificazione per gli azzurri

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono sempre più vicini e gli atleti di canoa velocità sono pronti ad impegnarsi nell’ultima tappa di qualificazione. A Szeged, in Ungheria, sono in palio gli ultimi pass per i Giochi parigini. L’Italremo sarà impegnata mercoledì 8 e giovedì 9 maggio nel K1 1000, K2 500 e C1 1000 nelle gare maschile. Nel C2 500 si sono già qualificati Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Al femminile le atlete cercheranno la qualificazione nel K1, K2 500 e C1 200. Sono disponibili anche gli ultimi pass del C2 500 maschile e femminile, ma la corsa non vede impegnata l’Italia. Ogni specialità mette in palio due posti e il team azzurro guidato da Oreste Perri si presenta in Ungheria con otto atleti per comporre sei equipaggi. Il vice campione olimpico Manfredi Rizza, argento a Tokyo nei 200 metri, si rimette in gioco nel K2 500 con Tommaso Freschi. K1 1000 metri affidato, ancora una volta a Samuele Burgo, mentre Nicolae Craciun va a caccia del pass per il C1 1000. Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio saranno impegnate nel K2 500, mentre Olympia Della Giustina si misurerà nel c1 200 e Agata Fantini rappresenterà il tricolore nel K1 500 metri.