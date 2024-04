Parigi 2024, Berruto: “Minisini escluso? Inaccettabile, si parla di un campione del mondo”

Il deputato del Pd ed ex tecnico della nazionale di pallavolo Mauro Berruto parla a LaPresse dell’esclusione di Giorgio Minisini dalla squadra di nuoto sincronizzato che prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024: “Lo sport ha sempre la capacità di anticipare i tempi e di immaginare la società del futuro quando vuole farlo. Ha la potenzialità per farlo, spesso lo fa, anticipa una visione di società che ancora magari non sembra esistere ma è anche legato purtroppo ancora ad un po’ di stereotipi, di situazioni che non permettono a quella potenzialità di potersi esprimere. Sono molto dispiaciuto di questo avvenimento. Credo che sia una occasione persa e purtroppo ancora una volta c’è una difficoltà che lo sport ha di poter accelerare ulteriormente rispetto al suo potenziale”. Continua: “Lui è un campione del mondo, punto. Prima di tutto la valutazione dovrebbe essere orientata al rispetto indipendentemente da tutto il resto, il rispetto delle qualità del suo essere un atleta che ha raggiunto quel risultato. Quindi intendo una occasione persa per quel motivo lì, perché non stiamo parlando di una corsia preferenziale per portare avanti un tema ideologico, stiamo parlando di un ragazzo campione del mondo, fine. Lo sport perde dunque delle occasioni per accelerare su dei processi di cambiamento e di uscire dagli stereotipi, questa volta ahimè non succede e in questo caso non succede non intorno ad un atleta più o meno simbolico ma ad un campione del mondo e questo è inaccettabile”.