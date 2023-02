Parigi 2024, Bach: “Non sono i governi a decidere chi può partecipare”. E sugli atleti russi…

Intervenuto da Courchevel, sede dei Mondiali di sci alpino, il presidente del Cio Thomas Bach si è espresso in merito ai commenti dell’Ucraina, che ha accusato il Comitato di essere un “promotore di guerra”: “Gli ucraini sono consapevoli di quanto condividiamo le loro sofferenze. Tuttavia non spetta ai governi decidere sulla partecipazione degli atleti alle Olimpiadi“. Bach ha poi aggiunto: “Ho parlato con tanti atleti ucraini e molti di loro ci sostengono, essendo al corrente degli sforzi che stiamo facendo per loro. Ci è stato detto da un relatore del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che escludere gli atleti russi e bielorussi vuol dire violare i loro diritti“.