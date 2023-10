Paolini-Yuan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor). Dopo la splendida vittoria all’esordio contro Haddad Maia, la tennista azzurra torna in campo per sfidare la beniamina di casa Yuan, numero 147 del ranking che ha debuttato con un successo ai danni di Elise Mertens. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Paolini, che già pregusta un possibile terzo turno contro la numero uno del mondo Sabalenka. Guai però a sottovalutare l’impegno, specialmente perché Yuan è un’avversaria potenzialmente insidiosa.

Paolini e Yuan scenderanno in campo lunedì 2 ottobre come secondo incontro della giornata sul Moon Court dalle ore 06.30 italiane (al termine di Wang-Zvonareva). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Paolini e Yuan garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.