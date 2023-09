Paolini-Navarro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta San Diego 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Emma Navarro nel primo turno del WTA 500 di San Diego 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Reduce da una serie di ottimi tornei, la tennista azzurra proverà a confermarsi anche in California, dove debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Si tratta della beniamina di casa Navarro, che non ha mai affrontato prima in carriera. Secondo i bookmakers partirà leggermente favorita l’azzurra, ma il match si prospetta equilibrato.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Navarro scenderanno in campo oggi (lunedì 11 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata non prima delle ore 22.00 italiane (le 13.00 locali) sul Court 2. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Paolini e San Diego garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.