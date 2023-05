Pallanuoto, Champions League: Brescia vince il girone, sfiderà ai quarti il Vouliagmeni

Tutto pronto per le Final 8 della Champions League di pallanuoto, in programma a Belgrado dal 31 maggio al 3 giugno. Presenti due squadre azzurre AN Brescia e Pro Recco. Il club lombardo ha superato per 14-10 (4-1, 2-1, 4-4, 4-4) lo Jug Dubrovnik, vincendo il girone B e regalandosi la sfida contro il Vouliagmeni. Protagonista Stefano Luongo con un poker. La Pro Recco concluderà invece il suo girone contro l’Olympiacos e proverà a difendere il secondo posto.