Milano Cortina 2026: Annika Sieff rinuncia alla combinata nordica per dedicarsi al salto con gli sci

Annika Sieff rinuncia alla combinata nordica e decide di dedicarsi esclusivamente al salto con gli sci. Non si può dire che l’azzurra cambi sport dato che il ‘volo’ fa parte dello sci nordico, tuttavia si tratta di un’importante novità dato che la 19enne trentina opta per un percorso differente in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

A partire da Sochi 2014 il salto è diventato infatti sport olimpico, cosa che non è invece la combinata nordica. La decisione di Sieff, portacolori delle Fiamme Oro, è stata pertanto determinata principalmente dall’opportunità di partecipare alle Olimpiadi, sogno che aveva fin da bambina. L’ufficialità è arrivata con la delibera federale delle squadre azzurre del salto e combinata.