Parigi 2024, cerimonia di apertura gratis: potranno assistervi centinaia di migliaia di persone

Gerald Darmanin, ministro dell’Interno francese, ha reso noto che centinaia di migliaia di persone avranno l’opportunità di assistere gratuitamente alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà infatti possibile registrarsi su una piattaforma per ricevere biglietti gratuiti e assicurarsi un posto sulle rive superiori della Senna. A pagamento invece i biglietti per le sponde inferiori direttamente sul fiume, che costeranno fino a 2.700 euro. La cerimonia è in programma il 26 luglio e vedrà circa 10mila atleti scendere lungo il fiume in oltre 100 barche.