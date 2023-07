Pallamano, il 5 luglio a Vienna il sorteggio delle qualificazioni ai Campionati Mondiali

Sarà Vienna, nella sede della European Handball Federation, ad ospitare il sorteggio del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali di pallamano che si svolgeranno nel 2025 in Croazia, Danimarca e Norvegia. Al via anche l’Italia, inserita in seconda urna. Si giocherà su un nuovo format, costituito da tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, tutte ripartite lungo la stagione 2023/24.

L’Italia, che nelle precedenti qualificazioni iridate si era fermata ai play-off contro la Slovenia, è stata inserita in seconda urna unitamente a Lettonia, Kosovo, Lussemburgo e Gran Bretagna. L’avversaria, invece, sarà individuata dalla sorte in una tra Israele, Slovacchia, Finlandia, Turchia ed Estonia. In attesa di conoscere le avversarie, le prime sfide sono in programma nel periodo 1/2 e 4/5 novembre, seguita, in caso di passaggio del turno, da una seconda fase da disputare fra 13/14 e 16/17 marzo. L’ultimo step è distribuito tra 8/9 e 11/12 maggio prossimi.