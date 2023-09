Palermo, Corini: “Acceleriamo e prendiamoci la vittoria”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha parlato alla vigilia del match di venerdì sera contro il Cosenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “In un percorso di crescita in un campionato la partita successiva è la più importante a prescindere da quello che hai fatto nelle partite precedenti. Ora spingiamo forte sull’acceleratore e andiamo a prenderci la vittoria che desideriamo tanto. Abbiamo lavorato molto bene in settimana – ha continuato Corini – quando vinci il livello di austoima si alza, ma non dobbiamo dare per scontato che quello che abbiamo fatto la volta precedente si sufficiente per vincere la volta successiva. Dobbiamo creare la mentalità giusta, spingere, forzare sulle cose su cui abbiamo lavorato sia a livello tecnico che mentale. La partita contro il Cosenza sarà molto importante per capire se abbiamo capito cosa vogliamo fare quest’anno”.

E ancora: “Sono una squadra propositiva che con il tecnico Fabio Caserta lavora sul solco di quello che ha fatto Wiliam Viali nello scorso campionato. Prova a giocare a calcio, ha fatto un ottimo mercato, ha giocatori funzionali per la categoria e schiera spesso formazioni offensive con calciatori abili negli inserimenti. Brunoti? Non ho ritenuto opportuno parlargli in settimana. Ad Ascoli era dentro la partita, partecipa al gioco, ha dato palloni pericolosi, poteva fare gol o assist. Il gol arriverà in maniera naturale”.