Pagelle MotoGP sprint race GP Qatar: Martin brilla, Acosta convince

La MotoGP inizia la stagione 2024 con la sprint race del Gran Premio del Qatar. Sotto le stelle del circuito di Lusail, Jorge Martin vince la prima gara dell’anno, seguito da Brad Binder e Aleix Espargaro. Quarto posto per il campione in carica Francesco Bagnaia, seguito dal nuovo acquisto della famiglia Ducati Marc Marquez. Convince Pedro Acosta, al debutto questo weekend. Difficoltà invece per la Yamaha e per la VR46.

Jorge Martin: 10

Martin parte bene, si mantiene in testa e lì rimane per tutte le undici tornate. Binder gli mette pressione nei primi momenti di gara, ma poi lo spagnolo riesce a costruire un vantaggio tale da non essere attaccabile. Il pilota Pramac apre la propria stagione nel migliore dei modi, dopo l’ottimo risultato delle qualifiche.

Brad Binder: 9.5

Brad Binder porta a casa il primo podio della stagione 2024. Il sudafricano corre una gara costante, impensierendo Martin in prima battuta. Binder tiene alle sue spalle avversari ostici e colleziona i primi nove punti di questo nuovo anno.

Aleix Espargaro: 9+

Tra sorpassi e controsorpassi, Aleix Espargaro sale sul terzo gradino del podio. Il pilota Aprilia riesce a resistere agli attacchi di Bagnaia, dimostrando un buon ritmo e tenacia durante tutte le undici tornate.

Francesco Bagnaia: 8/9

Buon esordio stagionale anche per Bagnaia, campione del mondo in carica per il secondo anno consecutivo. Su rimonta, raggiunge anche la terza piazza, ma è poi costretto a cederla ad Espargaro, nonostante la lotta si sia protratta fino alle ultime curve. L’italiano colleziona i primi punti dell’anno, ma resta ancora da conquistare il podio

Pedro Acosta: 7.5

Il debutto di Acosta non ha affatto deluso le aspettative. Il giovane pilota ha commesso delle piccole sbavature, niente di inaspettato nel primo weekend in MotoGP e ha convinto con una prestazione buona, che lo ha portato anche a terminare la gara in zona punti.