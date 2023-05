Padova-Virtus Verona in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Euganeo per Padova-Virtus Verona, match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023: le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I biancoscudati, dopo essersi sbarazzati della Pergolettese con uno scarto minimo di gol, vogliono fornire una prestazione più convincente per raggiungere la fase nazionale dei playoff. La compagine ospite, dal suo canto, non vuole smettere di sognare e, dopo aver eliminato il Novara, vuole mietere un’altra vittima blasonata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 19:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

