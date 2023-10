Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Zaia: “Con Malagò nessun problema, a breve ci confronteremo”

Luca Zaia, governatore del Veneto, ha risposto alle domande dei giornalisti al termine dell’assemblea di Confindustria Vicenza. Tra i temi affrontati anche il rapporto con Giovanni Malagò, presidente del Coni: “Nessun problema con lui, anzi a breve ci incontreremo“. Nonostante la decisione di non costruire la pista da bob a Cortina in occasione delle Olimpiadi del 2026, tra i due non sembrano esserci attriti. “Lo incontrerò lunedì a Vicenza se ci sarò (Malagò presenterà un nuovo corso di laurea all’università, ndr) oppure il giorno seguente a Milano” ha spiegato Zaia.