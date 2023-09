Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Fontana: “Rimane il problema della pista da bob”

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, è intervenuto in occasione dell’assemblea generale di Assimpredil Ance Milano, Lodi e Monza e Brianza, commentando l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “I primi due anni sono stati buttati, ma si sta recuperando tutto il tempo perso. Il palazzetto di Santa Giulia sarà pronto addirittura in anticipo. La pista da bob rimane il problema“. L’opera è infatti ferma a Cortina e non è da escludere che le gare si tengano a Innsbruck, in Austria.