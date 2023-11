Olimpiadi invernali: Cio ai dialoghi mirati con Francia per 2030 e Usa per 2034

Dopo la circolazione di numerose voci, ecco che arriva l’ufficialità: il Comitato Olimpico Internazionale ha reso noto che le Alpi francesi e Salt Lake City sono gli unici candidati ai Giochi invernali del 2030 e del 2034. Il Comitato Olimpico Nazionale Francese e il Comitato Olimpico e Paralimpico statunitense sono stati invitati dal CIO e dal suo Comitato Esecutivo a partecipare ai dialoghi mirati in vista dei Giochi. I due Paesi infatti avvieranno le discussioni con il CIO per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali delle due edizioni consecutive. Per avere la vera e propria assegnazione dell’evento, si dovrà aspettare luglio 2024, quando – a Parigi – il CIO proclamerà i Paesi ospitanti per entrambe le occasioni. In vista del 2038, la Svizzera è in pole position, già candidata per il 2030 e 2034 e che ora sta entrando in una fase di ‘dialogo privilegiato con il Comitato.