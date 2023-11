Olimpiadi Invernali 2030, L’Equipe: Francia a un passo dall’organizzazione, escluse Svezia e Svizzera

Secondo L’Equipe, sarà la Francia ad organizzare i Giochi Invernali del 2030. Il quotidiano transalpino non ha dubbi e menziona il Comitato Esecutivo del Cio, spiegando come abbia “deciso di intraprendere un dialogo mirato con il solo dossier relativo alle Alpi francesi”. La notizia è stata ripresa anche da altre testate francesi, che a supporto di questa tesi sottolineano come il colloquio mirato non faccia altro che ribadire come la Francia sia rimasta addirittura la sola candidata rimasta in corsa.

Anche Le Parisien è della stessa idea ed ha sottolineato come alla base della scelta della Francia, ergo dell’esclusione di Svezia e Svizzera, ci sarebbero “il 95% delle sedi già esistenti“. Dopo i Giochi Estivi di Parigi 2024, dunque, la Francia si appresta a ottenere anche l’organizzazione di quelli invernali. L’ufficialità potrebbe arrivare in occasione della sessione estiva del Cio a Parigi, in programma a luglio del 2024.