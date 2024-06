Olimpiadi 2036, l’India spinge per ospitarle e vuole inserire yoga, kabbadi, squash e kho kho

L’India è al lavoro per presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036, ma non solo. Il governo indiano sta spingendo anche per inserire nei programmi olimpici sei nuove discipline, “casualmente” tutte molto care al paese asiatico: si tratta di yoga, kabbadi, cricket, scacchi, squash e kho kho, quest’ultimo è un tradizionale gioco indiano, paragonabile, come spiega l’ANSA, a un ‘rubabandiera in cui tre attaccanti su 12, da inginocchiati, devono entrare nel campo dei 12 avversari e tornare nel proprio senza essere toccati’.

E’ quanto riferisce oggi il quotidiano The Indian Express, che ricorda anche come un documento del gruppo di lavoro sulle Olimpiadi del ministero dello Sport di Delhi abbia annunciato che l’India aprirà una “India House” a Parigi per fare lobby favorevole per la propria candidatura.