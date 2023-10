Olanda, Jong Utrecht-Jong Psv rinviata per maltempo: cosa succede con le scommesse

La partita tra Jong Utrecht e Jong Psv, valevole per la Eerste Divise, la Serie B olandese, e in programma stasera, venerdì 20 ottobre, non si giocherà invece a causa della pioggia. Il campo è impraticabile per via del maltempo e così la partita è stata rinviata. Andiamo a scoprire che cosa succede con le scommesse.

Se il match verrà recuperato entro 72 ore, sarà considerato come valido all’interno delle schedine già giocate e la quota resterà quella presente nelle scommesse emesse. In caso contrario, dunque con partita recuperata dopo le 72 ore dall’originario calcio d’inizio, allora la quota non sarà più considerata valida e le singole saranno quotate 1.00. In quel caso ci si riprendebbe la posta scommessa, mentre dentro le multiple la singola partita rinviata avrebbe quota 1.00 e le altre resteranno valide.