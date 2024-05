Nuoto, Trofeo Settecolli 2024: 69 gli azzurri convocati dal dt Butini

Sono 69 gli atleti azzurri che prenderanno parte all’edizione 2024 del tradizionale trofeo Settecolli IP / Internazionali di nuoto. 43 in Nazionale A, 26 in Under 23 “con l’obiettivo di coniugare le esigenze dettate dalle necessità di completare la squadra olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e di favorire la crescita tecnica degli atleti più giovani”, spiega il direttore tecnico Cesare Butini che sottolinea inoltre come “il Settecolli sarà un evento di altissima qualità, con la partecipazione di molti atleti stranieri, alcuni sicuri protagonisti alle prossime Olimpiadi, altri ancora impegnati nella conquista del pass per i Giochi. Mi aspetto significativi riscontri cronometrici e indicazioni utili per completare la squadra per Parigi perché l’aspirazione degli atleti non dev’essere partecipare alle Olimpiadi, ma nuotarci al massimo delle proprie possibilità. Voglio una squadra composta da atleti di carattere, forti, pronti a dare il massimo in vasca per sé e per il gruppo, pronti a migliorare il personale, pronti a lottare fino all’ultimo centesimo”.

Nazionale A (18 atlete, 25 atleti)

Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento)

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91)

Sara Curtis (CS Boero)

Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene)

Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Sonia Laquintana (Azzurra 91)

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene)

Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91)

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene)

Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro / CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse)

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli)

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics)

Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto)

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene)

Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Brescia)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto)

Alessandro Ragaini (Carabinieri / Team Marche)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport)

Matteo Restivo (RN Florentia)

Gianmarco Sansone (Emmeci)

Ludovico Viberti (CN Torino)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)

Nazionale Under 23 (14 atlete, 12 atleti)

Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia)

Paola Borrelli (Team Veneto)

Antonietta Cesarano (Fiamme Oro / Time Limit)

Noem Cesarano (Time Limit)

Chiara Della Corte (Campania Sport)

Francesca Fresia (Carabinieri / Aquatica Torino)

Erika Gaetani (Carabinieri / In Sport Rane Rosse)

Sara Gailli (Marina Militare / CC Aniene)

Anita Gastaldi (Carabinieri / VO2 Torino)

Giada Gorlier (Aquatica Torino)

Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / Hidron Sport)

Viola Scotto di Carlo (Napoli Nuoto)

Federica Toma (Carabinieri / In Sport Rane Rosse)

Francesca Zucca (Esperia Cagliari)

Christian Bacico (Como Nuoto)

Michele Busa (Imolanuoto)

Andrea Camozzi (Trezzo Nuoto)

Giovanni Caserta (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto)

Matteo Diodato (Livorno Aquatics)

Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto)

Gabriele Mancini (Marina Militare / CN Torino)

Christian Mantegazza (Trezzo Nuoto)

Davide Marchello (Esercito / Aurelia Nuoto)

Simone Martelli (Hidron Sport)

Alessandro Tredici (Hidron Sport)