Nuoto, Sara Curtis pronta all’esordio Olimpico: “Sarà bellissimo. Vannacci? Frasi del genere non mi influenzeranno mai”

Sara Curtis è pronta fare il suo esordio olimpico. A 17 anni sarà protagonista a Parigi, dopo una primavera ricca di successi: “Il mio obiettivo è progredire, sia fisicamente che mentalmente, perché i Giochi Olimpici sono sempre stati un sogno per me. Le Olimpiadi di quest’anno erano un obiettivo un po’ distante e difficile da raggiungere. Parteciparvi sarà bellissimo anche se è troppo presto per parlare di medaglia. Ho ambizioni più grandi a lungo termine, una semifinale o una finale a Parigi sarebbero già un bel traguardo”, ha dichiarato la giovane azzurra a AFP. Papà italiano, mamma nigeriana, è nata e si allena a Savigliano, in provincia di Cuneo: “Ho la fortuna di non avere mai subito insulti razzisti, ma se dovessi incontrare qualcuno che vede quello che sono come un problema, per me non farebbe una grande differenza: non sarebbe un problema mio, ma suo”, ammette. “Le frasi di Vannacci su Egonu? Quando sento questo tipo di affermazioni mi viene da ridere, a dire il vero, ti fa pensare che siamo rimasti un po’ indietro rispetto ai tempi. Ciò che è un atleta non dipende dal colore della sua pelle. Questi commenti non mi influenzano e non mi influenzeranno mai”.