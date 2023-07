Juventus, Gatti: “Indossare questa maglia è un onore, Bonucci manca tanto”

Federico Gatti, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dal ritiro negli Stati Uniti: “Indossare questa maglia è un grande stimolo, ma soprattutto un onore. Ti impone di vincere, persino in allenamento. Per uno come me che non ha vinto nulla è ancora più grande la fame di vittorie. Il successo è la cosa più bella perché rimane scritto nella storia e nessuno lo può cancellare. Spero di affermarmi nella prossima stagione e di migliorare i numeri dello scorso anno“.

Infine, Gatti ha speso delle parole anche per il compagno di squadra Leonardo Bonucci: “Ci manca tanto, sia in campo che fuori. Non voglio entrare nelle scelte societarie perché non è mia competenza, ma ci tengo a dire che Leo mi ha aiutato parecchio, è stato una spalla per confrontarmi anche nei momenti difficili“.