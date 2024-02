Nuoto Mondiali Doha, Pilato: “Non ne avevo più, mi sto stancando tanto”

Benedetta Pilato non trova la finale dei 100 metri di rana ai Mondiali di Doha: “Non ne avevo proprio più. Mi spiace, comunque ho cambiato atteggiamento da stamattina, è la gara che dovevo fare, mi sono mancati gli ultimi quindici metri. Sinceramente, per come mi sento durante gli allenamenti, mi aspettavo di fare un tempo un po’ più basso, ma il periodo è questo. Pensavo di averne di più , forse sono passata troppo forte nei primi 50 metri, ma almeno ci ho provato. Nella prima vasca ho dato tutto, ma mi sto stancando tanto, faccio molta fatica. A parte il primo tempo, tutti gli altri li ho nuotati tantissime volte, la finale era fattibile. Il Mondiale non era il mio obiettivo stagionale, ma era un’occasione da cogliere, c’è del rammarico“.