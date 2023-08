Nuoto di fondo, Coppa Len in Slovacchia: nella 10 km trionfa Guidi. Nella femminile terza Bridi

In Slovacchia continua a certificarsi il momento magico dell’Italia del Nuoto di Fondo. In quel di Samorin, nella 10 km maschile della Coppa Len, un super Marcello Guidi rompe gli indugi all’inizio dell’ultima boa e stacca il gruppo. L’allungo è stato poi decisivo per portarsi a casa la medaglia più pregiata, quella d’oro. Il podio viene completato nella 10 km dall’ungherese Arshak Hambardumyan in 1h55’59″27 e il polacco Piotr Wozniak terzo in 1h56’12″92. Quarto, ai piedi del podio, Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h56’26″06.

Nella gara femminile vittoria in solitaria della tedesca Lea Boy in 2h07’33″93, che strappa a 800 metri dalla fine. Alle sue spalle l’ungherese Bettina Fabian in 2h07’52″58 e soprattutto un’ottima Arianna Bridi. La 27enne trentina – allenata per Fiamme Oro ed RN Trento da Fabrizio Antonelli – chiude in 2h07’52″65. Ai piedi del podio Silvia Ciccarella, quarta in 2h07’53″80.