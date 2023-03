Nigeria, Osimhen a digiuno. Il ct: “Sente maggiore pressione in nazionale”

Victor Osimhen è rimasto a digiuno nei due impegni della Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa si giocherà nel 2024. Buona prestazione per il centravanti del Napoli, che però non è riuscito a trovare la rete nei due incontri, uno vinto e uno perso contro la Guinea-Bissau. “È il miglior attaccante d’Europa, può capitare di non segnare. Lotta per la squadra ma sente molta più pressione in nazionale rispetto a Napoli e questo non è buono”, ha dichiarato il commissario tecnico José Pereiro.