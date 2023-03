La Conmebol celebra Messi: la sua statua al fianco di quelle di Pelè e Maradona

Una statua di Leo Messi al fianco di quelle di Maradona e Pelè al museo della Confederazione sudamericana. E’ il prestigioso riconoscimento che la Conmebol ha voluto conferire all’attaccante argentino del Psg a pochi mesi dal trionfo mondiale in Qatar. La confederazione sudamericana lo ha annunciato su Twitter con una foto in cui si vede Messi, con in mano una replica del trofeo della Coppa del Mondo, in piedi accanto alla statua a grandezza naturale a Luque, in Paraguay, prima del sorteggio della Coppa Libertadores di lunedì.