Niente Real Madrid: anche il figlio di Cristiano Ronaldo “tra le file” dell’Al Nassr, iscritto alla Mahd Academy

Anche il figlio di Cristiano Ronaldo è in Arabia Saudita, ad allenarsi nell’accademia dell’Al Nassr. Secondo quanto riportato dal The Sun, il dodicenne Cristiano Jr. si è iscritto alla Mahd Academy, il centro sportivo nazionale dell’Arabia Saudita, con sede a Riyad. Il giovane portoghese, qui si allena con un gruppo di ragazzi di due anni più grandi. Niente accademia del Real Madrid quindi, come riportato il mese scorso, ma un’avventura in Arabia, crescendo sotto l’ala protettiva, ma non solo, del padre.