Bundesliga 2023/2024, lo Stoccarda vince ancora: 2-0 al Werder Brema

Lo Stoccarda batte 2-0 il Werder Brema e sale a 30 punti in classifica, al terzo posto, a -2 dal Bayern (che ha una partita in meno). Al 17′ è Undav a sbloccare il risultato, mentre al 75′ Guirassy su rigore chiude i conti. Lo Stoccarda si riporta a +4 dal Lipsia che oggi ha battuto 2-1 l’Heidenheim con il rigore di Openda (29′) e il gol di Poulsen (44′). Ottavo posto per il Borussia Moenchengladbach che ha superato 2-1 l’Hoffenheim con un penalty (58′) di Plea e una rete di Ngoumou (80′) in risposta al momentaneo pareggio di Weghorst (60′). Vittoria del Bochum per 3-1: decisivi i gol di Osterhage (19′), Bernardo (39′) e Antwi-Adjei (89′).