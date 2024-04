Nazionale: Spalletti regala sei computer ad una scuola di Certaldo

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è andato in visita alla scuola secondaria di primo grado Giovanni Boccaccio di Certaldo, Firenze, per regalare all’Istituto sei computer portatili. L’arrivo della guida azzurra è stato preso con grande entusiasmo dai giovani e dal sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, presente insieme all’assessora all’istruzione Benedetta Bagni e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Linda Di Ielsi. Proprio la dirigente ha commentato con gratitudine il gesto di Spalletti: “Mi ha fatto estremamente piacere averlo qui in visita, soprattutto perché si è dimostrato estremamente attento e affettuoso verso gli studenti. Ha risposto alle loro domande con calore e ha condiviso preziosi consigli per la loro crescita personale“. L’assessora Bagni ha aggiunto: “Un normale giorno di scuola si è trasformato in un momento speciale ed emozionante, grazie alla presenza del ct della Nazionale di calcio. Mister Spalletti continua a confermare l’attenzione per la sua Certaldo e, questa volta, in particolare per la comunità scolastica“. Il sindaco Cucini ha spiegato:”L’impegno sociale e il sostegno attivo alla crescita delle giovani generazioni dimostrati da Luciano Spalletti incarnano l’importanza dello sport come veicolo di valori positivi nella società. La sua iniziativa non solo fornisce un supporto concreto alle attività scolastiche, ma anche un’ispirazione per tutti coloro che credono nell’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà comunitaria”.