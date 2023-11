Nazionale, Spalletti in conferenza: “Pensiamo solo alla Macedonia. Immobile? Altri sono più in condizione”

“Vincendo la prima partita avremmo un vantaggio sulla seconda, quindi cercheremo di vincere la prima. Poi faremo delle valutazioni sulle due gare ravvicinate, però farò una formazione per la prima gara ed un’altra per la seconda”. Lo ha detto il c.t. azzurro, Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale prepara le ultime gare di qualificazione agli Europei del 2024 contro Macedonia e Ucraina. Spalletti ha anche anticipato che un paio di giocatori potrebbero essere chiamati per sostituire gli elementi che non hanno potuto per infortunio rispondere alla sua convocazione, ovvero Meret, Calabria e Toloi.

“Immobile lo riteniamo un calciatore molto importante, che seguiamo sempre con totale attenzione, come seguiamo tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti e teniamo di conto di molte cose facendo le convocazioni. In questo momento mi sembrava che gli altri tre attaccanti fossero più in condizione anche se nell’ultima partita di coppa ha fatto gol e gli ho fatto i complimenti”, ha dichiarato sulla mancata convocazione di Immobile. Invece, torna in Nazionale Jorginho: “E’ ritornato uomo squadra e ci sono stati segnali positivi che hanno portato a questa convocazione”.