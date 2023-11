Napoli, Osimhen ammette: “Offerta dall’Arabia era incredibile, mi avrebbe cambiato la vita”

“Devo essere sincero, non ho mai pensato di andarmene l’estate scorsa, perché il Napoli voleva trattenermi. Ma quando è arrivata l’offerta dall’Arabia Saudita, è stato difficile rifiutare, era davvero enorme”. Lo ha detto Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria, al podcast The Obi One, condotto dall’ex calciatore Obi Mikel. “Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare – continua l’attaccante del Napoli – È stato pazzesco… più dicevo di no, più aumentavano ancora e ancora la loro proposta! Mi avrebbe cambiato la vita e loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi. Io resto”. Riguardo ad un suo futuro in Premier League, Osimhen dice di avere due maglie preferite: “Chelsea e Manchester United. Molti miei amici sono tifosi del Chelsea, pochi sono tifosi del Manchester United. La Premier League è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano”.