Atp Finals: Djokovic premiato con il trofeo del numero 1 del mondo a fine anno (VIDEO)

Al Pala Alpitour di Torino, dove si stanno svolgendo le Atp Finals 2023, Novak Djokovic è stato premiato dal presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi con il trofeo del numero 1 del mondo a fine anno. Ottava volta per lui in testa al ranking, 52 vittorie e 5 sconfitte nel 2023, record di 400 settimane in vetta e 97 titoli Atp in totale, secondo solo a Connors con 109, con 40 Atp 1000 e 24 Slam. Gli unici buchi nel palmares del serbo sono la Coppa Davis, dove sarà impegnato a Malaga dopo le Finals, e l’oro olimpico, che proverà a prendersi a Parigi 2024. “Finire l’anno come numero 1 al mondo è il sogno di ogni giocatori, come vincere gli Slam. E’ stato un anno molto lungo per tutto e voglio ringraziare il mio team e il mio staff medico che mi hanno sempre aiutato. Sono molto orgoglioso di questo premio”, le parole di Djokovic.

